Bergamonews.it - Disastro a Valencia, la bergamasca Sara Bassi: “Abbiamo tanta paura”

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Bergamonews.it: Le drammatiche immagini dell’alluvione che nelle scorse ore ha colpito la Spagna stanno facendo il giro del mondo. Sulle regioni die Castilla-La Mancha si sono riversate violente precipitazioni, che hanno causato inondazioni e allagamenti, unin cui hanno perso la vita almeno 95 persone. Sono stati registrati 92 morti a, 2 in Castilla-La Mancha e 1 nella provincia di Malaga, ma purtroppo con ogni probabilità il bilancio delle vittime salirà ancora perché ci sono molti dispersi. Il governo ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale e tutti sono con il fiato sospeso per capire come proseguirà la situazione. Secondo gli esperti è il più grandein territorio iberico dal 1982: i danni sono ingenti e fra gli abitanti inevitabilmente c’è molta