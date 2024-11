Ilrestodelcarlino.it - Cosa hanno fatto i vip delle Marche per Halloween: le foto

(Di venerdì 1 novembre 2024) Ancona, 1 novembre 2024 – Anche i vip marchigianisfoggiato i propri travestimenti per la notte più spaventosa dell’anno. C’è chi ha condiviso sui social gli scatti in costume, alcuni divertenti altri più sexy. E c’è chi, come il “Dottore” Valentino Rossi e la compagna Francesca Sofia Novello, che ieri è entrata nell’ottavo mese di gravidanza, ha pubblicato le immagini della primogenita Giulietta mentre gioca con le zucche. Elisa Di Francisca, campionessa olimpica di Jesi, i giorni scorsi ha postato unadei preparativi diin famiglia. Ieri invece hauna storia su Instagram con mantello e cappuccio nero, maschera e vestito rosso. In versione sexy. La schermitrice è nel cast de ‘La Talpa 2024’. In tv ha già partecipato alla nona edizione di ‘Ballando con le Stelle’, nel 2013, arrivando prima insieme al ballerino Raimondo Todaro.