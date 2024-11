Ilrestodelcarlino.it - Consiglio comunale dei piccoli. A confronto sul futuro della città

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Si è svolto all’auditoriumbiblioteca Mozzi Borgetti, il primo incontro deldei bambini e delle bambine di Macerata. Sono 38 i membrinuova assise, estratti a sorte tra gli studenti degli istituti cittadini, tra riconferme dell’anno passato e nuovi ingressi. I bambini e le bambine, tutti frequentanti le quarte e quinte elementari, si incontreranno mensilmente alla Mozzi Borgetti per parlare e confrontarsi in merito alle rispettive idee e proposte per lamentre è stato fissato per lunedì 16 dicembre il primo incontro con il. "È emozionante e fa ben sperare per il nostrol’entusiasmo che ogni volta i bambini e le bambine dimostrano durante gli incontri deled è ben percettibile dalle loro proposte e idee quanto sentano appieno questo ruolo – ha commentato l’assessore all’Istruzione Katiuscia Cassetta –.