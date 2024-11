Situazione ormai fuori controllo. Lo confermano le stesse parole dell’infermiera Angela Portagnuolo, presente ieri mattina al presidio, mentre riavvolge il nastro e "immortala" a voce uno scenario sempre più "critico". "Ogni giorno noi sanitari subiamo delle Aggressioni verbali, ma come purtroppo abbiamo visto, non mancano anche quelle fisiche. Ilrestodelcarlino.it - Aggressioni negli ospedali : "Stress e paura nei reparti. Situazione fuori controllo" Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: di Giorgia De Cupertinis "Basta violenze. Torniamoci a prendere cura di chi si prende cura". È forte e unanime il grido lanciato ieri mattina davanti all’ospedale Baggiovara, dove soltanto pochi giorni fa, nel reparto di cardiologia, due giovani infermieri sono stati pestati a sangue dai parenti di una paziente. Lì, dove ieri mattina le sigle Cgil e Uil si sono date appuntamento, per chiedere "misure concrete" che tutelino i sanitari, sempre più preoccupati per unaormai. Lo confermano le stesse parole dell’infermiera Angela Portagnuolo, presente ieri mattina al presidio, mentre riavvolge il nastro e "immortala" a voce uno scenario sempre più "critico". "Ogni giorno noi sanitari subiamo delleverbali, ma come purtroppo abbiamo visto, non mancano anche quelle fisiche.

(notizie.it)

(notizie.it)

Recentemente, un medico è stato aggredito all'ospedale Misericordia di Grosseto da un paziente di 38 anni. L'uomo si era presentato al pronto soccorso in uno stato di alterazione, ma non aveva mostrat ...

(altoadige.it)

(altoadige.it)

Nursing Up: "Crediamo sia giunto il momento di implementare la presenza di personale assistenziale e di garantire un efficace coordinamento con le Forze di Polizia, attivando un servizio di Vigilantes ...

(leggo.it)

(leggo.it)

Ennesima aggressione nei confronti di un medico, in questo caso parliamo di una dottoressa. «Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta per ...

(giornalelavoce.it)

(giornalelavoce.it)

Un paziente in stato di alterazione frattura la mano di un Oss. In poche settimane cinque episodi di violenza contro il personale del pronto soccorso. Sindacati: "Serve un presidio di polizia".