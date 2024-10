Trovato il cadavere di Bruno Makarovic, era scomparso oltre cinque mesi fa (Di giovedì 31 ottobre 2024) TRIESTE - Il cadavere di Bruno Makarovic, il pensionato di 86 anni che il 12 maggio scorso aveva fatto perdere le sue tracce dopo essersi allontanato dalla casa di riposo di Borgo San Sergio dove viveva è stato riTrovato. A darne notizia è Il Piccolo in un articolo apparso oggi, ma il Triesteprima.it - Trovato il cadavere di Bruno Makarovic, era scomparso oltre cinque mesi fa Leggi tutto 📰 Triesteprima.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) TRIESTE - Ildi, il pensionato di 86 anni che il 12 maggio scorso aveva fatto perdere le sue tracce dopo essersi allontanato dalla casa di riposo di Borgo San Sergio dove viveva è stato ri. A darne notizia è Il Piccolo in un articolo apparso oggi, ma il

Rinvenuto il corpo di Bruno Makarovic, scomparso oltre 5 mesi fa: riconosciuto dall’orologio

(nordest24.it)

TRIESTE - Il corpo di Bruno Makarovic, 86 anni, è stato rinvenuto dopo che l’uomo era scomparso il 12 maggio scorso dalla casa di riposo Santa Chiara di via Maovaz, dove era ospite da sei mesi. Ritrov ...

