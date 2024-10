Treviso: scoperte otto slot machine accese in orari non consentiti (Di giovedì 31 ottobre 2024) Treviso, 30 ottobre 2024 – Un nuovo colpo contro la gestione irregolare delle slot machine: le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno scoperto in provincia di Treviso due bar con all’interno otto apparecchi accesi in orario non consentito, in violazione della legge regionale che stabilisce le norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico. A fronte di quanto scoperto sono state formalizzare sanzioni amministrative per complessivi 4.000 euro, che sono già state versate nelle casse dello Stato da parte dei trasgressori, contestualmente segnalati all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Venezia. Ilrestodelcarlino.it - Treviso: scoperte otto slot machine accese in orari non consentiti Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024), 30bre 2024 – Un nuovo colpo contro la gestione irregolare delle: le Fiamme Gialle del Comando Provinciale dihanno scoperto in provincia didue bar con all’internoapparecchi accesi ino non consentito, in violazione della legge regionale che stabilisce le norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico. A fronte di quanto scoperto sono state formalizzare sanzioni amministrative per complessivi 4.000 euro, che sono già state versate nelle casse dello Stato da parte dei trasgressori, contestualmente segnalati all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Venezia.

