Tre aerei per Helena e Javier mandano in crisi Lorenzo e Shaila, lei piange

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Oggi al Grande Fratello è arrivato il primo vero scossone per la “coppia” formata daSpolverato eGatta. Sopra la casa sono volati treche hanno messo a dura prova l’amore la recita dei due gieffini. Il primo aveva un messaggio perMartinez: “Javi vola alto, l’Italia sa“.quando hanno visto l’aereo sono rimasti di sasso. Lei poco dopo si è confidata con le Non è la Rai: “Ora ne arriva uno con scritto ‘sei una z0**ola.hai sbagliato carro’. Vbabè che devo fare a questo punto? Meglio ridere chere“. Pochi minuti dopo però la ballerina è scoppiata are, un pianto a secco, senza mezza lacrima.ha visto la scena e non ha voluto infierire. Ai suoi coinquilini il pallavolista argentino ha detto: “No, non ho esultato perché non mi sembrava bello.