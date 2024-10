Traffico Roma del 31-10-2024 ore 19:30 (Di giovedì 31 ottobre 2024) Luceverde Roma trovati dalla redazione sulla diramazione Roma Sud Traffico con code a tratti tre raccordo e molte porte in direzione dell’auto sole Traffico sul Grande Raccordo Anulare della Castiglia 24 tra Romani nella Pontina in carreggiata interna mentre in quella esterna file degli Ulivi via Tuscolana entra la Casilina Tiburtina file poi sul libro tu della Magliana dall’euro al Raccordo Anulare code a tratti sul tratto Urbano della A24 trasporto Fiorentini nelle due direzioni lungo la tangenziale coda per un incidente precedenti da San Giovanni via delle Valli e fine poi verso San Giovanni Drive via dei Colli della Farnesina via dei Campi Sportivi chiusura temporanea di via della Pineta Sacchetti direzione in prossimità di via del Forte Boccea per il taglio di un albero questa sera all’Olimpico ricordiamo i giallorossi affronteranno il Torino calcio d’inizio alle 20:45 difficoltà ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 31-10-2024 ore 19:30 Leggi tutto 📰 Romadailynews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Luceverdetrovati dalla redazione sulla diramazioneSudcon code a tratti tre raccordo e molte porte in direzione dell’auto solesul Grande Raccordo Anulare della Castiglia 24 trani nella Pontina in carreggiata interna mentre in quella esterna file degli Ulivi via Tuscolana entra la Casilina Tiburtina file poi sul libro tu della Magliana dall’euro al Raccordo Anulare code a tratti sul tratto Urbano della A24 trasporto Fiorentini nelle due direzioni lungo la tangenziale coda per un incidente precedenti da San Giovanni via delle Valli e fine poi verso San Giovanni Drive via dei Colli della Farnesina via dei Campi Sportivi chiusura temporanea di via della Pineta Sacchetti direzione in prossimità di via del Forte Boccea per il taglio di un albero questa sera all’Olimpico ricordiamo i giallorossi affronteranno il Torino calcio d’inizio alle 20:45 difficoltà ...

