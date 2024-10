Gaeta.it - Tentato furto in panetteria ad Ancona: arrestato un giovane polacco

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella notte,è stata teatro di un tentativo diche si è trasformato in un’operazione di polizia, culminata con l’arresto di un ventenne. I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri dihanno agito rapidamente, evitando che ilpotesse portare a termine il suo intento criminale. Questo episodio getta luce su come le forze dell’ordine restino vigili e pronte a intervenire in situazioni di crimine, contribuendo a mantenere la sicurezza nella città. L’intervento dei carabinieri Il loro intervento è avvenuto intorno alle 4 del mattino, quando una pattuglia è stata allertata per un possibile tentativo di. Giunti in via Torresi, i carabinieri hanno trovato ilin atteggiamento sospetto, mentre cercava di forzare la porta di ingresso del panificio denominato “La pagnotta”.