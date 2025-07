Milano le vittime del terremoto urbanistico | Siamo abbandonati a noi stessi

Prati incolti dove dovevano sorgere due torri. Sono circa 150 i progetti fermati per paura di finire nel mirino della magistratura e le ultime richieste d'arresto hanno spazzato via anche l'ultima speranza che la situazione potesse sbloccarsi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, le vittime del terremoto urbanistico: "Siamo abbandonati a noi stessi"

In questa notizia si parla di: milano - vittime - terremoto - urbanistico

Abusi sulle pazienti a Milano, il medico condannato a 10 anni: nove le vittime - Dieci anni di carcere. È la pena inflitta nel processo con il rito abbreviato a un medico di guardia per aver abusato di nove giovani pazienti.

Milano, finto ginecologo arrestato per violenze sessuali, 71enne radiologo in pensione filmava vittime da 9 anni con l’aiuto di un 42enne - Insieme al finto ginecologo è stato arrestato anche un 42enne. Le violenze sarebbero iniziate nel 2016, i 2 operavano per una clinica fittizia Un uomo di 71 anni, ex medico radiologo in pensione, spacciatosi per ginecologo, e un complice di 42 anni, sono stati posti agli arresti domiciliari a

Milano, un murale gigante contro le morti sul lavoro. In Lombardia 182 vittime nel 2024 - Milano, 28 aprile 2025 – “Lavorare in sicurezza è futuro, basta morti sul lavoro”. È un grido quello che si leva dalla facciata di un palazzo di via Prina, in zona Sempione vicino alla Rai, contro la piaga degli infortuni; il murale alto  cinque piani, gigantesco, impatta sulla via e soprattutto sulle tante persone, a piedi e in auto, che transitano dalla strada.

L’inchiesta sull’urbanistica a #Milano: c’è anche #Sala tra i 74 indagati. Per i PM avrebbe esercitato pressioni. Il sindaco: “Allucinante saperlo dai... Vai su Facebook

Milano, le vittime del terremoto urbanistico: Siamo abbandonati a noi stessi; Milano, media: Sala indagato. Chiesti i domiciliari per assessore Tancredi e costruttore Catella; Terremoto urbanistica a Milano, indagato anche il sindaco Beppe Sala.

Milano, le vittime del terremoto urbanistico: "Siamo abbandonati a noi stessi" - Laura Pausini annuncia il nuovo singolo sui social, la polemica con Gianluca Grignani: «Quel brano è mio, ci tengo a ricordarlo» Camilla compie 78 anni, Carlo le regala un titolo reale: è la prima ... Come scrive msn.com

Terremoto urbanistica a Milano, come si è arrivati all'indagine a carico di Sala - L'indagine a carico di Sala, Tancredi, Catella giunge al culmine di un percorso avviato da tempo dalla Procura. affaritaliani.it scrive