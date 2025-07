Meloni al Tg1 fiera dei risultati non di essere premier | altro che bonus abbiamo puntato su stabilità e risorse per un’Italia che conti su tutti i fronti

«È impossibile raccontare i risultati di mille giorni di governo in qualche secondo, ma io non è che sono fiera di fare da mille giorni il presidente del Consiglio: sono fiera di quello che abbiamo fatto in mille giorni». Giorgia Meloni fa capire subito a telespettataori e elettori il taglio che vuole dare alla sua conversazione giornalistica con l’inviato del Tg1 che la intervista. E a cui la presidente del Consiglio ha tracciato il bilancio di “mille giorni di governo” in esclusiva, non lesinando allusioni all’opposizione. Ma soprattutto rivendicando con forza i successi della sua politica e dell’azione del governo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni al Tg1, fiera dei risultati, non di essere premier: altro che bonus, abbiamo puntato su stabilità e risorse per un’Italia che conti su tutti i fronti

In questa notizia si parla di: risultati - meloni - fiera - essere

Natalità , Meloni: “Risultati ancora insufficienti, serve un cambio culturale” - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ribadito l’importanza del sostegno alla natalità , definendolo una priorità nonostante gli sforzi già compiuti.

Germania, Meloni si congratula con Merz: ‘insieme per risultati importanti’ - ''sapremo raggiungere insieme risultati importanti non solo a livello bilaterale ma anche a livello UE, G7 e NATO'', ha detto Giorgia Meloni

Fratelli d’Italia presenta a Ortona i risultati sul lavoro, "con il governo Meloni record di occupazione" - “Il lavoro non è uno slogan: a due anni e mezzo di governo Meloni, Fratelli d’Italia porta sul territorio i risultati concreti ottenuti in termini di occupazione.

Meloni al Tg1, fiera dei risultati, non di essere premier: altro che bonus, abbiamo puntato su stabilità e risorse per un’Italia che conti su tutti i fronti Vai su X

Trump rilancia con dazi al 30%, l’Ue prende tempo e Meloni invita alla calma: “Nessuna guerra commerciale, ma accordi equi”. L’Italia rischia 35 miliardi all’anno, ma le trattative sono ancora aperte. Vai su Facebook

Meloni, il videocollegamento con Kellogg con i Volenterosi e il disgelo fra Roma e Parigi: le aperture (e i nodi) sull'Ucraina; Conferenza stampa di inizio anno del Presidente Meloni; Un milione di posti in più. Meloni fiera dei risultati.

Meloni: "Un milione di posti di lavoro in più in 1000 giorni" - Il premier è intervenuto al Congresso nazionale della Cisl e ha fatto il punto della situazione politica anche nel confronto con le parti sociali ... Come scrive msn.com

Meloni: Fiera di essere Primo ministro Italia, che ha ottima situazione ... - (Agenzia Vista) Usa, 18 aprile 2025 "Sono fiera di essere il Primo ministro dell'Italia, che ha un'ottima situazione nonostante la contingenza, è un Paese stabile, con un milione di posti di ... Si legge su quotidiano.net