I partenopei stanno ultimando la squadra ma c’è un intoppo su Ndoye: il Bologna spara alto e così rispunta una nuova pista con un nome d’eccezione (Ansa Foto) – SerieANews Noa Lang è stato annunciato ufficialmente oggi con il classico tweet presidenziale. L’esterno olandese è quindi diventato ufficialmente il terzo colpo del Napoli in una campagna acquisti quasi faraonica. Gli azzurri campioni d’Italia hanno rispettato le promesse con Antonio Conte. Il tecnico voleva la squadra al completo per il ritiro di Dimaro e la dirigenza sta lavorando alacremente per assecondarlo. 🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - Napoli, altro che Ndoye: tre colpi in arrivo, poi scelto il nuovo esterno