Inter U23 primi giorni caldi! Si muove qualcosa anche sul mercato

La nuova Inter U23 di Stefano Vecchi ha già iniziato la preparazione estiva. Nei prossimi giorni ci saranno delle novità sulla gestione degli impegni ufficiali. LAVORO – È ufficialmente iniziata l’avventura della nuova Inter U23, la squadra che rappresenterà i colori nerazzurri nel prossimo campionato di Serie C. La formazione allenata da Stefano Vecchi si è ritrovata nei giorni scorsi al centro sportivo di Appiano Gentile, dove ha preso il via la preparazione estiva in vista di una stagione storica. Vecchi, tecnico di grande esperienza e profondo conoscitore del mondo nerazzurro (già alla guida della Primavera con ottimi risultati), avrà il compito di plasmare un gruppo giovane, ma ambizioso, pronto a misurarsi con le difficoltà e le opportunità del calcio professionistico. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter U23, primi giorni caldi! Si muove qualcosa anche sul mercato

In questa notizia si parla di: inter - giorni - primi - caldi

Conclave Inter: cosa può accadere in pochissimi giorni - L’Inter non aveva la rosa per fare il triplete e non ha mai davvero pensato di averla, anche se ha ripetuto durante l’annodi volerci provare.

Inter, 10 giocatori vivranno gli ultimi 17 giorni in modo diverso – TS - I prossimi 17 giorni dell’Inter saranno decisivi: i nerazzurri si giocano tutto sia in Serie A che in Champions League.

Ottimo 3-3 dell'Inter con il Barcellona nell’andata delle semifinali di Champions. Chance per il ritorno a Milano fra 6 giorni - Barcellona-Inter 3-3 RETI: 1'pt Thuram, 21'pt, 18'st Dumfries, 24'pt Yamal, 38'pt Ferran, 20'st aut. Sommer BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny 5.

L’Inter presenta un’offerta da 40 milioni per Lookman, ma l’Atalanta dice no Quaranta. Non di più. È la cifra ufficiale fatta oggi dall’Inter all’Atalanta per l’acquisto di Ademola Lookman: l’offerta nerazzurra è di 40 milioni, inferiore rispetto ai 50 richiesti d Vai su Facebook

Gazzetta – Inter-Genoa, asse di mercato caldo: ecco i tre nomi sul tavolo Vai su X

Inter, emergenza caldo al Mondiale per club. La Fifa ritarda gli allenamenti: temperature roventi; CdS – Inter, quanti nomi in uscita: due i fronti più caldi e una frenata; Psg-Chelsea, Blues spavaldi prima della finale: “Non siamo mica l’Inter”.

INTER, ASSALTO ALLA JUVE - Juventus e Inter si sfidano su più fronti, ma i nerazzurri devono fare i conti con i bilanci Il calciomercato estivo si apre con una vera e propria sfida tra Juventus e Inter, due dei ... Si legge su tuttojuve.com

I giorni caldi dell'Inter. Oaktree, Lautaro e Inzaghi: a fare il punto ... - Dopo i primi incontri, le riunioni poi proseguiranno anche nei prossimi giorni, con i manager di Oaktree che almeno. Secondo tuttomercatoweb.com