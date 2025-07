De Winter Inter l’agente Fabrizio Lioi svela | Tanti i club che lo cercano È arrivata un’offerta da loro ma è stata rifiutata

De Winter Inter, Fabrizio Lioi, agente del giocatore, svela un retroscena sul mercato riguardante il calciatore. Le dichiarazioni. Koni De Winter, giovane difensore centrale classe 2002, ha attirato l’attenzione di numerosi club dopo le sue ottime prestazioni con il Genoa. Tra le squadre interessate al belga ci sarebbe anche l’ Inter, che sta cercando di rinforzare la propria difesa per la stagione 202526. Il giocatore è stato accostato con insistenza ai nerazzurri, ma per ora il suo agente Fabrizio Lioi ha mantenuto un profilo basso riguardo alle trattative. In una dichiarazione a TuttoJuve.com, Lioi non si è sbilanciato sui club specifici che stanno seguendo il suo assistito, ma ha fatto capire che il mercato per De Winter è vivace e che non manca l’interesse. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Winter Inter, l’agente Fabrizio Lioi svela: «Tanti i club che lo cercano. È arrivata un’offerta da loro, ma è stata rifiutata»

Fabrizio Lioi, agente che cura anche gli interessi di Koni De Winter, ha parlato del futuro del difensore del Genoa, accostato all'Inter negli ultimi giorni

