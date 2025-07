Tour de France 2025 Primoz Roglic | Lipowitz ha fatto un ottimo lavoro spero continui così

Primoz Roglic si è piazzato al nono posto in occasione della dodicesima frazione valida per il Tour de France 2025, la prima nei Pirenei. Nello specifico il corridore in forza al team Red Bull – BORA – hansgrohe non è riuscito a tenere il passo degli altri contendenti nella tappa di 80.6 km con partenza da Auch ed arrivo sull’Hautacam, guadagnando comunque due posizioni nella classifica generale, dove occupa al momento la settima posizione a 7’30’’ dal connazionale Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG). Giunto in zona mista, lo sloveno ha commentato quanto fatto, non risparmiando anche un pizzico di ironia: “ Erano troppo veloci per me. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, Primoz Roglic: “Lipowitz ha fatto un ottimo lavoro, spero continui così”

