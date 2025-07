Cattolica agevolazioni economiche a favore degli studenti per oltre 1,7 milioni di euro

Grazie a un intervento di oltre 1 milione e 700mila euro, che si aggiungono ai fondi erogati secondo il decreto ministeriale n.1320 del 2021, tutte le studentesse e gli studenti idonei alle borse di studio ne saranno beneficiari anche per l’anno accademico in corso 20242025. Dal 2011 a oggi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

«Non bisogna sprecare neanche un giovane», dice il professor Alessandro Rosina, demografo e docente di Statistica sociale all’Università Cattolica di... Vai su Facebook

