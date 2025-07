Laura Grillo comandante forestale | mistero sulla morte in caserma

Una giovane promessa dell’Arma trovata senza vita in Toscana. Laura Grillo, 28 anni, comandante dei Carabinieri Forestali di Radda in Chianti, in provincia di Siena, è stata trovata morta all’interno della caserma la sera di mercoledì 16 luglio. Originaria della Puglia – di Gravina – e conosciuta per la sua dedizione, la giovane sottufficiale ha lasciato sgomenti colleghi, familiari e l’intero corpo dell’Arma. Ipotesi suicidio: indagini in corso sul decesso. Le autorità stanno valutando tutte le piste, incluso il suicidio. I rilievi sono ancora in corso, e sarà l’autopsia a chiarire le circostanze. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

