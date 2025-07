La kiss cam al concerto dei Coldplay svela un presunto tradimento | il video è virale

Durante un concerto dei Coldplay, la kiss cam inquadra una coppia che si nasconde immediatamente. Si tratta di Andy Byron, CEO di Astronomer, azienda di software valutata oltre un miliardo di dollari, e Kristin Cabot, responsabile delle risorse umane della stessa societĂ . Chris Martin, leader dei Coldplay, scherza: "Guardate questi due. o hanno una relazione o sono solo timidi". Byron è sposato così come Cabot. Il video è diventato virale, scatenando un’ondata di commenti sui profili social dei due e dei loro coniugi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - La kiss cam al concerto dei Coldplay svela un presunto tradimento: il video è virale

