Colin Farrell debutta su Netflix con immagini e data di uscita del thriller per la stagione dei premi

annuncio del primo film di colin farrell per netflix: anticipazioni e dettagli. In un contesto di grande attesa, si è recentemente diffusa la notizia del debutto cinematografico di Colin Farrell in una produzione originale di Netflix. La pellicola, ancora senza titolo ufficiale, ha già visto la pubblicazione delle prime immagini e la comunicazione della data di uscita prevista per l'autunno 2025. Questa novità conferma il ruolo crescente dell'attore irlandese nel panorama cinematografico internazionale, segnando un nuovo importante capitolo nella collaborazione con la piattaforma streaming. il progetto e le caratteristiche principali del film.

Il primo film Netflix di Colin Farrell svela le prime immagini e la data di uscita, mentre il thriller si prepara per la stagione dei premi - È stato appena annunciato il primo film di Colin Farrell per Netflix, insieme alle prime immagini e alla data di uscita.

Prime immagini di Colin Farrell in Ballad of a small player di Edward Berger. Su Netflix dal 29 ottobre.

Edward Berger dirige Colin Farrell in Ballad of a Small Player: ecco le prime immagini - Netflix ha diffuso le prime immagini ufficiali del film con Colin Farrell diretto da Edward Berger, in arrivo a ottobre in sale selezionate e poi in streaming.

