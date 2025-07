Guerra Gaza Carotenuto M5s | Si è perso limite del buonsenso fare pressione su Governo israeliano – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 17 luglio 2025 Presso la Sala Caduti di Nassirya è stato presentato il lavoro dell’Osservatorio di Mediterranea Saving Humans in Cisgiordania ‘Occupare una terra per cancellarne il popolo’. Un report sulla violazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati e sui crimini commessi dalle forze di occupazione israeliane. Partecipano Peppe De Cristofaro (AVS), Dario Carotenuto (M5S), Rachele Scarpa (PD), Arturo Scotto (PD). Intervengono il coordinatore del progetto Mediterranea with Palestine Denny Castiglione, il giurista e docente dell’Università di Nottingham Luigi Daniele e la presidente Mediterranea Saving Humans Laura Marmorale. 🔗 Leggi su Open.online