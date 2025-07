In una nota che non risparmia commenti e considerazioni, il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia riassume e condensa in un amaro sunto politico la situazione di Milano e l’inchiesta che sta travolgendo Palazzo Marino, dal sindaco in giĂą. «Il vero problema di Milano è che, con il governo della sinistra sono state forzate tutte le procedure e violati gli strumenti di pianificazione per trasformarla da meravigliosa cittĂ interclassista buona per tutte le fasce sociali (e specialmente per il ceto medio) a cittĂ per ricchi. Incredibile ma vero, ancora una volta gli eredi di Berlinguer puntano a servire i circuiti esclusivi dell’aristocrazia economico finanziaria ». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Secoloditalia.it - Rampelli, Milano? Una Dubai in salsa nostrana, da città interclassista a capitale dei ricchi: un capolavoro dei comunisti col Rolex