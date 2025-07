Parapendio | Baumgartner muore finendo nella piscina di un albergo Ferita una ragazza

Felix¬†Baumgartner, basejumper e paracadutista austriaco, un'icona in tutto il mondo per le sue imprese al limite dell'impossibile, √® morto questo pomeriggio, 17 luglio 2025, a Porto San Giorgio, dopo essere precipitato con il parapendio a motore sul bordo della piscina di un albergo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it ¬© Firenzepost.it - Parapendio: Baumgartner muore finendo nella piscina di un albergo. Ferita una ragazza

