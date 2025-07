Formazioni notizie di squadra hanno confermato le squadre di partenza per la finale del quarto di Euro 2025 femminile

2025-07-17 20:56:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. L’Inghilterra affronta la prima partita a eliminazione diretta della loro difesa del titolo all’Euro 2025 femminile quando si incontrano la Svezia a Zurigo giovedì, con i vincitori che avanzano a una semifinale contro i pacchetti a sorpresa Italia a Ginevra martedì (20:00 BST). Le leonesse si sono riprese da una sconfitta per 2-1 in apertura in Francia battendo i Paesi Bassi 4-0 e il Galles 6-1 per riaffermare le loro credenziali come contendenti. Anche i vincitori inaugurali e i quattro volte finalisti Svezia hanno raggiunto la forma minacciosa, seguendo una vittoria per 1-0 sulla Danimarca con una vittoria per 3-0 contro la Polonia e il trionfo per 4-1 sulla Germania. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Euro femminile 2025: Francia 2-1 Inghilterra - 2025-07-05 23:11:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: La Francia ha superato l’Inghilterra nel loro scontro Euro 2025 di apertura, ottenendo una vittoria per 2-1 in una partita che ha visto il dramma, i gol non consentiti e una raffica di occasioni in ritardo per le leonesse.

Donne e lavoro, dalla Regione 170mila euro per sostenere l'occupazione femminile - Sostenere l’occupazione femminile, promuovere percorsi di carriera e welfare aziendale e conciliazione vita-lavoro.

La stella dell’Inghilterra Mary Earps tiene il record di fogli di euro femminile? - Sito inglese: Nel corso degli ultimi quattro anni, Mary Earps si è affermata definitivamente come una delle migliori portieri nel calcio femminile.

Amichevole disastrosa per Lehmann e compagne Amichevole che tanto amichevole non è: la nazionale svizzera femminile ha affrontato la squadra U15 del Lucerna, perdendo ben 7-1. Il risultato dell’incontro, disputato a porte chiuse, sarebbe dovuto ri Vai su Facebook

Nazionale calcio femminile a Euro 2025: chi sono le 23 giocatrici azzurre? - Ha preso il via il torneo che si disputa in Svizzera dal 2 al 27 luglio: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nazionale di calcio femminile a Euro 2025 ... Da vogue.it

Women's EURO 2025: le probabili formazioni della fase finale - UEFA Women's EURO 2025 si gioca dal 2 al 27 luglio in Svizzera e, per la prima volta, si potrà giocare il Fantasy Football su UEFA. Scrive it.uefa.com