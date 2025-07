Samuel L Jackson protagonista del spinoff di Taylor Sheridan in arrivo

Una delle produzioni più attese nel panorama televisivo riguarda l’espansione della serie di successo Tulsa King, creata da Taylor Sheridan e interpretata da Sylvester Stallone. Recentemente, si è aggiunto un nuovo capitolo a questa narrazione grazie all’ingaggio di una figura di grande rilievo del cinema e della televisione: Samuel L. Jackson. La sua partecipazione non solo arricchisce il cast, ma introduce anche un nuovo spin-off che promette di approfondire ulteriormente la storia dei personaggi coinvolti. la partecipazione di samuel l. jackson a tulsa king. il ruolo e l’introduzione del personaggio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Samuel L. Jackson protagonista del spinoff di Taylor Sheridan in arrivo

