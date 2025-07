L’amministratore del tribunale chiede a Giuli di fermarsi sul tax credit a Iervolino Ma anche l’Agenzia delle Entrate aveva iniziato a contestare quello preso nel 2020

In ballo 62 milioni di euro revocati dal ministero alla Sipario Movies. Il professore Bastia nominato dal tribunale civile chiede di aspettare, per consentire a professionisti di capire se davvero i costi della societĂ erano stati gonfiati per truffare lo Stato e di quanto. Il professore Bastia, dottore commercialista e ordinario di economia aziendale all’UniversitĂ di Bologna, è stato nominato il 10 giugno scorso dalla sedicesima sezione civile del Tribunale di Roma, presieduta da Giuseppe Di Salvo, revocando al contempo il liquidatore della societĂ , David Peretti, a cui è stato contestato fra l’altro di avere disposto in assemblea la liquidazione di Sipario Movies senza consultare il collegio sindacale nĂ© predisporre il bilancio di liquidazione finale. 🔗 Leggi su Open.online

