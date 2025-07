CM Punk | Non voglio lavorare con AJ Lee

Mentre i fan implorano la WWE per un ritorno di AJ Lee, c’è qualcuno che non vorrebbe proprio lavorare con la “Crazy Chick”. Questo qualcuno è proprio su marito, CM Punk, che durante una chiacchierata con Scott Fishman a “ TV Insider ” ha dichiarato che lavorare insieme alla moglie non è nei desideri della coppia. Le parole di Punk. Il ragazzo di Chicago ha detto: “ Ci sono due cose che io e mia moglie non facciamo insieme: la prima è allenarci, la seconda è lavorare. Onestamente, è la relazione perfetta. “ Nonostante questa sia una regola della coppia in questo momento, i più ricorderanno i due lavorare a strettissimo contatto nel 2012. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - CM Punk: “Non voglio lavorare con AJ Lee”

In questa notizia si parla di: lavorare - punk - voglio - proprio

Oggi vi ricordiamo la scaletta musicale del Muso 2025! Venerdì 18 luglio 2025: 21:30 Gravenia (alt-rock/stoner rock); 22:30 Gozzilla & Le Tre Bambine Coi Baffi (agri punk); 00:00 La Musichetta di Stromberg (dj set: soul, ska, punk, rock 'n roll). Sabato 1 Vai su Facebook

Nile Rodgers: 'Faccio musica solo per rendere un brano più bello'; L’onda celtic punk di The Rumjacks domani sera all’Arci Tom; Aprirà a Las Vegas The Punk Rock Museum.

Charles Bronson: ‘Voglio suonare in un gruppo punk scozzese’ - Charles Bronson, un killer che ha trascorso in prigione gli ultimi 27 anni della propria vita, ha dichiarato che, qualora entro quattro anni venisse effettivamente rilasciato, andrà a suonare in ... Lo riporta rockol.it