Immigrato tunisino accoltellato nel Napoletano è grave

Tempo di lettura: < 1 minuto La polizia di Stato di Giugliano in Campania sta indagando sul ferimento di un 61enne di origini tunisine, ricoverato in pericolo di vita nell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dopo essere stato ferito con tre coltellate all’addome. Secondo quanto finora reso noto dalla Questura di Napoli tutto sarebbe accaduto sulla strada statale Trentola-Ischitella, nel territorio del comune di Giugliano in Campania. La Polizia sta indagando per ricostruire la dinamica e il movente dell’accoltellamento. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Immigrato tunisino accoltellato nel Napoletano, è grave

