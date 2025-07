Inchiesta Milano Meloni | Dimissioni Sala? Mai pensato sia automatismo con avviso di garanzia Schlein chiama il sindaco

Dopo il ministro della Difesa, Guido Crosetto, anche la premier Giorgia Meloni prende le difese di Beppe Sala. ¬ęLa mia posizione √® quella che ho sempre su questi casi: penso che la magistratura debba fare il suo corso, e per quello che riguarda il sindaco, io non sono mai stata convinta che un avviso di garanzia porti l‚Äôautomatismo delle dimissioni ‚Äď ha affermato -. √ą una scelta che il sindaco deve fare sulla base della sua capacit√†, in questo scenario di governare al meglio. Non cambio posizione in base al colore politico degli indagati¬Ľ. Cos√¨ la presidente del Consiglio sull‚Äôindagine sull‚Äôurbanistica a Milano, in un‚Äôintervista al Tg1. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: meloni - sala - inchiesta - milano

