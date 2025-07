GTWC Europe si torna a Misano BMW sfida Ferrari Porsche e Mercedes c’è Valentino Rossi

Dopo una meritata pausa e la 24h di Spa vinta da Lamborghini, il GT World Challenge Europe Powered by AWS torna in Italia per il tradizionale evento valido per la Sprint Cup a Misano Adriatico. BMW si contende il primato contro Porsche, Mercedes e Ferrari, all’attacco in casa soprattutto con la Rossa n. 51 di Alessio RoveraVincent Abril. L’auto di AF Corse – Francorchamps Motors compare nella classe PRO insieme alla gemella n. 50 di Arthur Leclerc e Thomas Neubauer. Le vetture di Maranello inseguono BMW e WRT che dopo due round conduce la classifica Sprint Cup con Kelvin van der Linde e Charles Weerts. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - GTWC Europe, si torna a Misano. BMW sfida Ferrari, Porsche e Mercedes, c’è Valentino Rossi

