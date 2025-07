Erdogan | non permettiamo divisione Siria

22.00 "Israele è uno Stato terrorista e non consentiremo attacchi per dividere la Siria". Così il presidente turco Erdogan, parlando al termine del Consiglio dei ministri. Ha garantito che la Turchia "è pronta a ogni scenario". "Dopo aver ucciso 58mila palestinesi innocenti, Israele ha portato la sua violenza in Siria e per noi l'integrità territoriale della Siria è irrinunciabile e non permetteremo nuovi attacchi che mirino a frammentarla. Siamo al fianco dei nostri fratelli siriani", ha aggiunto Erdogan. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

