Mercato Juventus ci sono novità sul futuro di quell’attaccante! Il suo club d’appartenenza è stato chiaro | per cederlo vuole 50 milioni di euro! La notizia

Mercato Juventus, il club d’appartenenza a quel giocatore è stato chiaro: ci vogliono 50 milioni di euro per cedere l’attaccante. Secondo quanto riportato da FootMercato, Randal Kolo Muani è atteso il 23 luglio al centro sportivo del Paris Saint-Germain per riprendere la preparazione individuale. Questa mossa potrebbe segnare un possibile ritorno del francese al PSG, dopo la sua esperienza in prestito alla Juventus nella scorsa stagione. Nonostante l’interesse continuo da parte del calciomercato Juve, che avrebbe voluto riavere il giocatore a disposizione per la nuova stagione, al momento non ci sono sviluppi concreti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, ci sono novitĂ sul futuro di quell’attaccante! Il suo club d’appartenenza è stato chiaro: per cederlo vuole 50 milioni di euro! La notizia

In questa notizia si parla di: juventus - attaccante - club - appartenenza

Vlahovic Juventus, futuro già deciso? Le ultime novità tra rinnovo al ribasso e possibile cessione. Cosa filtra sull’attaccante serbo - di Redazione JuventusNews24 Vlahovic Juventus, futuro già deciso? Le ultime novità sul serbo: cosa filtra in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus: l’Arsenal punta un attaccante della Serie A ma…non è Vlahovic! I Gunners vogliono strappare lui dal campionato italiano, ecco chi è - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juventus: l’Arsenal vuole un attaccante della Serie A ma…non è Vlahovic! I Gunners vogliono lui del campionato italiano.

Vlahovic Juventus, i bianconeri pensano già all’attaccante del futuro: sempre più probabile l’addio a fine stagione? I dettagli - di Redazione JuventusNews24 Vlahovic Juventus, i bianconeri pensano già all’attaccante del futuro: importanti aggiornamenti sulle mosse del club.

Osimhen, la Juventus fa sul serio. L’obiettivo è avere il sì di Victor (Di Marzio) Al momento però il club bianconero non ha alcun accordo con l'attaccante nigeriano, men che meno col Napoli. https://www.ilnapolista.it/2025/06/osimhen-la-juventus-fa-sul-serio-lo Vai su Facebook

Trezeguet tra omonimo e attacco Juve: Con Yildiz si fa così! Vlahovic, il posto è di Kolo; Calciomercato, le news di giovedì 9 gennaio; Calciomercato Juventus, in tre per un top in attacco.

Collovati: "E' sul mercato da tre anni, ma nessuno lo vuole" - E' l'estate dei bomber in uscita, i due attaccanti di proprietà di Napoli e Juventus, Osimhen e Vlahovic, sono entrambi in cerca di una nuova destinazione. Si legge su msn.com

Juventus, ufficiale David: “Ammiravo questo club da piccolo”. Il club verserà 12,5 milioni di commissioni - L'attaccante canadese firma un contratto di 5 anni a 6 milioni più bonus: ecco quanto guadagneranno gli agenti per le commissioni ... Si legge su ilfattoquotidiano.it