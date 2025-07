Commissaria Ue Virkkunen | Non arretriamo su regole si applicano a tutti anche ad aziende Usa – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 17 luglio 2025 "Non penso dovremmo ritirare qualcosa o arretrare sulle nostre regole per l'AI, noi vogliamo applicarle in modo molto amichevole nei confronti delle imprese". E' quanto ha risposto, in audizione alla sala del Mappamondo di Montecitorio, la vicepresidente esecutiva della Commissione europea per la sovranita' tecnologica, la sicurezza e la democrazia, Henna Virkkunen Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: virkkunen - regole - commissaria - arretriamo

Commissaria Ue Virkkunen: Non arretriamo su regole, si applicano a tutti anche ad aziende Usa.

Commissaria Ue Virkkunen: Non arretriamo su regole, si applicano a tutti anche ad aziende Usa - (Agenzia Vista) "Non penso dovremmo ritirare qualcosa o arretrare sulle nostre regole per l'AI, noi vogliamo applicarle in modo molto amichevole ... Scrive stream24.ilsole24ore.com

Virkkunen: “Acceleriamo le indagini su X e TikTok, la Ue non è il ... - Elon Musk twitta contro primi ministri, commissari, contro Bruxelles. Riporta repubblica.it