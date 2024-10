Ilveggente.it - Sinner, colpo di scena: annuncio clamoroso

Leggi tutto 📰 Ilveggente.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024), la decisione inaspettata spiazza tutti: scelta inevitabile. Jannikè già in vacanza. La maggior parte dei suoi colleghi, invece, no. Molti di essi si stanno battendo ai piedi della Tour Eiffel e alcuni, addirittura, stanno lottando per ottenere uno degli ultimi posti in palio alle mitiche Nitto Atp Finals che si disputeranno a Torino una volta che il Masters 1000 parigino sarà ufficialmente archiviato.di(LaPresse) – Ilveggente.itLo spettacolo va avanti, dunque, anche senza il numero 1 del mondo, che può dormire sonni tranquillissimi nonostante non abbia potuto prendere parte, come noto, all’ultimo appuntamento clou della stagione. Un brutto virus gli ha impedito di prepararsi in vista del torneo che si gioca al di là delle Alpi, motivo per il quale ha preferito concedersi un po’ di riposo.