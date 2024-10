Bergamonews.it - Samardzic decisivo, Zappacosta la chiude a modo suo. Serataccia per Lookman e De Ketelaere

Leggi tutto 📰 Bergamonews.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Gewiss Stadium. A volte anche le serate che sembrano più monotone possono accendersi nel giro di pochi istanti: quarta vittoria consecutiva per i nerazzurri. Le pagelle di Atalanta-Monza 2 a 0: tutti i voti alle prestazioni dei nerazzurri. Atalanta – Monza, le pagelle Carnesecchi 6,5 – Altra prestazione di livello per l’estremo difensore e altra porta inviolata: il Monza affonda poco ma quando lo fa trova il portiere nerazzurro sempre attento. Djimsiti 5,5 – Nel primo tempo argina la velocità di Vignato, entra in affanno dopo l’ammonizione. Hien 5,5 – Stesso discorso che per Djimsiti: nel primo tempo annulla completamente Maric, nel secondo soffre la fisicità di Djuric. Kolasinac 6,5 – Il migliore dei tre dietro: puntuale in chiusura, presente in costruzione. Bellanova 5 – Brutta prova per l’esterno ex Torino: cerca di sfondare sulla destra senza grandi risultati (56? Cuadrado 6).