Lanazione.it - Quando lo sport favorisce l’inclusione. Tutto pronto per la rassegna del Coni

Leggi tutto 📰 Lanazione.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Torna nelle palestre delle scuole elementari il progetto ‘Gioco’ realizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con il. Si parte giovedì 7 novembre. L’obiettivo generale del progetto è quello di utilizzare la praticaiva come strumento per favoriree l’integrazione sociale dei bambini e dei ragazzi in età scolare al fine di ottimizzarne la crescita, la salute e la formazione della personalità. ‘Gioco’ permette ai piccoli che frequentano gli asili e le classi prima, seconda e terza elementare di fare attivitàiva con personale del, senza bisogno che le famiglie si accollino il costo. All’edizione dello scorso anno avevano aderito duemila, tra bambini e bambine. E come sempre in prossimità dell’estate ci sarà la grande festa finale al camposcuola di Marina di Carrara in collaborazione con le societàive del territorio.