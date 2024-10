Perugia, travolta dalla propria auto mentre fa benzina: morta una donna (Di giovedì 31 ottobre 2024) Una donna è morta questo pomeriggio a Perugia dopo essere stata travolta dalla propria auto in un’area di servizio Ip, in via dei Filosofi. La vettura si sarebbe “sfrenata”, scivolando indietro, mentre la donna era intenta a fare benzina. La signora ha cercato di fermare l’auto, ma è stata investita e uccisa. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha potuto soltanto constatare il decesso. Lapresse.it - Perugia, travolta dalla propria auto mentre fa benzina: morta una donna Leggi tutto 📰 Lapresse.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Unaquesto pomeriggio adopo essere statain un’area di servizio Ip, in via dei Filosofi. La vettura si sarebbe “sfrenata”, scivolando indietro,laera intenta a fare. La signora ha cercato di fermare l’, ma è stata investita e uccisa. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha potuto soltanto constatare il decesso.

