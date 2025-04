Lortica.it - Ai Stories: Il negozio di fazzoletti

Mi piacerebbe convincere mia figlia ad aprire undidi carta. Di quelli per il naso. E per gli occhi. Ne servono così tanti, al giorno d’oggi. Chi li usa più idi stoffa? T’immagini quanti germi ci vivono dentro? Sì che te l’immagini e ti vengono i brividi se ci pensi bene (con tutto quello, poi, che s’è passato!). Dammi retta, il presente e il futuro è neidi carta: li usi e li butti via.Unpiccolo, un affitto modesto. Se ne trovano in ogni strada, dietro ogni angolo. Sai quanti ce ne sono di negozi sfitti in città? Tanti da non crederci. Ma c’è da crederci, purtroppo.Pochi metri, un corridoio, non le servirà altro. Il posto per un tavolino, per la cassa, e per una sedia, per leggere un libro. Per guardare una storia. Tanta folla non ci sarà, per dire, dovrà prepararsi anche alla noia.