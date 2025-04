Iodonna.it - L’abito verde salvia è il nuovo must delle cerimonie 2025 (e si abbina così)

C’è aria di novità nel guardaroba da cerimonia della Primavera-Estate. Un’eleganza misurata, leggera, fatta di colori impalpabili e silhouette che non svelano troppo, ma sanno come farsi notare. I nuovi protagonisti dei look da matrimonio, laurea o battesimi sono i colori, che seguono le tendenze avvistate sulle passerelle di stagione. La scelta sempre-sula quale scommettere quest’anno? Un abito. Abiti primaverili curvy da cerimonia: 5 outfit da copiare X Perfetto per chi cerca un’alternativa chic e contemporanea ai soliti vestiti da cerimonia, senza rinunciare a personalità e stile.