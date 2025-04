Benvenuta Matilde Fiocco rosa a Uomini e Donne l’ex corteggiatrice e scelta è mamma

Leggi su Caffeinamagazine.it

Bellissima notizia per il volto di Canale 5, che nella giornata del 15 aprile è diventataper la seconda volta. A distanza di quasi 3 anni dal primo parto, la giovane ha dato alla luce. Lei ha pubblicato subito la prima foto insieme alla neonata e al suo compagno, anche lui ovviamente al settimo cielo per questa nascita.Il volto di Canale 5 ha abbracciato la sua seconda figlia e ha mostrato subito grande entusiasmo e gioia per questo altro traguardo personale. Questo il commento apparso su Instagram: "15/4/25 ore 10.03. Il mio cuore è rinato una seconda volta.al mondo piccola, papà e Mia ti amano alla follia".Il volto di Canale 5 èper la seconda volta: "Nata"A diventarebis è stata Cecilia Zagarrigo, exdell'allora tronista Carlo Pietropoli del programmadi Maria De Filippi.