Morta in dirupo a Ischia nel 2024, per il pm fu femminicidio. Arrestato 41enne

– È stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di undi origine russa, accusato di omicidio doloso pluriaggravato ai danni della compagna, una donna ucraina di 30 anni. Il provvedimento è stato eseguito questa mattina dai Carabinieri della Compagnia di, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, nell’ambito di un’indagine condotta dalla IV Sezione Indagini “tutela delle fasce deboli della popolazione”. Il caso risale al 13 luglio, quando la donna venne trovata senza vita in unnei pressi della sua abitazione a Barano d’. In un primo momento l’uomo era stato sottoposto a fermo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati dall’evento morte. Le successive attività investigative, svolte attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche e supportate da una consulenza autoptica, hanno ricostruito una dinamica ben più inquietante e chiaramente omicidiaria.