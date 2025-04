Lapresse.it - Ischia, donna morta in dirupo: arrestato compagno per femminicidio

È statocon l’accusa di omicidio doloso pluriaggravato Ilia Batrakov, 41 anni, per aver ucciso la scorsa estate la sua compagna Marta Maria Ohryzko a Barano d’, sull’isola dinel golfo di Napoli. Ohryzko fu trovata senza vita in unlo scorso 13 luglio. Le ulteriori indagini dei carabinieri hanno accertato che la, di origini ucraine, era vittima di maltrattamenti.La giovane era stata lasciata da sola in unnei pressi della propria abitazione, a seguito di una caduta che aveva determinato la rottura di una caviglia. Nella notte, ill’aveva raggiunta e picchiata con un pugno nell’occhio sinistro per poi soffocarla con la mano intorno alla gola, determinando la sua morte per asfissia meccanica con le aggravanti di aver commesso il fatto per motivi abietti e futili e di avere agito approfittando di circostanze di tempo, luogo e di persona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa.