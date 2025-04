Ilrestodelcarlino.it - Edicola Aldini nel mirino dei ladri

Non c’è pace neppure per le edicole, sempre più spesso nelnon solo di andali, ma anche die balordi. "Io non so proprio cosa possano pensare di trovare dentro un’: non credo che siano interessati a leggere", dice con una punta di amara ironia la titolare dell’attività, Francesca Vannucci (foto), che ieri mattina, quando è andata ad aprire all’alba, ha trovato la ‘sorpresa’. Il tentato furto è stato messo a segno all’, di via di Corticella: "Il ladro ha forzato la porta per entrare – dice ancora Vannucci –, ma non c’è riuscito. Non so se sia stato disturbato, ma se n’è andato senza rubare nulla".L’non ha un sistema di allarme, né telecamere che possano aver ripreso l’ignoto (o gli ignoti) in azione: "Ma qui dietro ci sono le, non so se hanno un impianto di sorveglianza".