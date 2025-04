Ilgiorno.it - Intrappolati in un canale irriguo. Cuccioli di volpe orfani salvati dai vigili del fuoco

Tredi, che erano rimastiin undi via Donizetti, a Cortenuova, sono statiieri mattina daideldel distaccamento di Romano di Lombardia. La chiamata ai pompieri è arrivata intorno alle 9,30 da parte di alcuni residenti, allarmati da quelli che in un primo momento sembravano miagolii di gatti. I cittadini temevano che, con l’imminente apertura dell’acqua per l’irrigazione dei campi, gli animali potessero annegare. Giunti sul posto con una squdra operativa, idelhanno dovuto affrontare alcune difficoltà per accedere al, solitamente asciutto ma stretto e ricoperto da vegetazione.Una volta all’interno, la sorpresa: non si trattava di gatti, ma di tredi, probabilmentee rimasti incastrati nel fondo del, incapaci di uscirne da soli.