Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-04-2025 ore 07:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdebene trovati dalla redazioneintenso e code a tratti sul percorso Urbano della A24 tra il raccordo della tangenziale est in direzione centro auto sul raccordo tra via Casilina e via Ardeatina in carreggiata internain coda in direzione centro su via Cassia tra il raccordo e Tomba di Nerone file su via Flaminia e via Sala rispettivamente tra Labaro e via dei Due Ponti e tra Villa Spada e la tangenziale est nel quadrante Sudrallentato su via Pontina tra Pomezia e via di Pratica in direzione Eur incolonnamenti anche su via Appia tra via dei Laghi e via delle Capannelleincolonnato sulla tangenziale est tra Largo Settimio Passamonti viale Castrense verso San Giovanni rallentamenti e code anche in direzione Olimpico tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi lavori in corso su via di Trigoria si transita su carreggiata ridotta tra di Angelo e via Andrea portilia fino al 17 aprile possibili rallentamenti per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito