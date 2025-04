Ilgiorno.it - Gambolò, tragedia nella notte: ragazzo di 19 anni muore in un incidente stradale

(Pavia), 16 aprile 2025 - Undi 19 è è morto in unavvenuto alle 3 e 40 di questa mattina, mercoledì 16 aprile sulla provinciale 183 all’altezzza di, in provincia di Pavia.Sul luogo due mezzi Areu ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.Intervenuti anche i vigili del fuoco e la Polstrada pavese. Spetterà ora agli agenti determinare la dinamica dellache secondo le prime informazion non vedrebbe nessun altro mezzo coinvolto.I precedentiSi tratta dell’ennesimomortale sulle strade lombarde. Ieri, martedì 15 aprile, ha perso la vita nel Bresciano un uomo di 61, Carlo Quetti in un terribile frontale avvenuto sulla Strada Statale del Tonale e della Mendola, Sono rimaste ferite altre tre persone di 35, 56 e 58, cinque veicoli coinvolti nello scontro.