Stalking e minacce alla ex Gli sequestrano la pistola

Il Gip Andrea Galanti del Tribunale di Ravenna, su richiesta del Pm Francesco Coco, ha disposto il giudizio immediato per l’operaio 38enne originario di Castellammare di Stabia (Napoli) arrestato a Ravenna, dove risiede, a inizio febbraio scorso dai carabinieri dopo avere inseguito la ex in auto e averle sfondato un finestrino dell’auto con un pugno. Da ultimo i militari del Radiomobile gli avevano trovato unaa casa calibro 7.65, due caricatori e 15 munizioni. Il processo è stato fissato per fine maggio a meno che la difesa - avvocato Luigi Filippo Gualtieri - non faccia richiesta di rito alternativo. Ddenuncia della ex (assistita dall’avvocato Sara Scarpellini), era emerso un recente passato tra i due caratterizzato da, anche di morte. Nel corso dell’udienza di convalida, l’uomo aveva ammesso alcuni suoi comportamenti negativi nel contesto di una separazione tumultuosa, ma aveva precisato di non essere d’accordo con tutti i fatti riportati dex.