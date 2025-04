Ilrestodelcarlino.it - Un service per garantire lo ’spazio sicuro per Luca’

Il Rotary Club Valle del Rubicone, con il suo presidente Nicola Giorgetti, ha consegnato ilalla comunità ’Amici di Gigi’ di San Mauro Pascoli. Il progettopernasce dalla volontà della cooperativa sociale Amici di Gigi di rispondere in modo mirato e sensibile alle specifiche necessità di Luca, nome fittizio in quanto trattasi di un ragazzo di quindici anni con autismo di terzo livello. Dal 2009, la cooperativa lavora attivamente in Romagna con comunità socio-educative per minori e centri socio-occupazionali per adulti con disabilità, offrendo spazi di crescita e condivisione.I ragazzi con autismo vivono esperienze sensoriali intense e contrastanti, che talvolta li rendono ipersensibili a stimoli esterni come luci, suoni e odori, oppure mostrano una risposta ridotta a stimoli come dolore o temperatura.