Gamerbrain.net - Seafrog Recensione: Esplosione di Creatività tra platform e acrobazie marine

è un videogioco che cattura sin dai primi istanti, non tanto per una trama epica o per un protagonista eroico, quanto per la sua capacità di rompere le regole del genere con un’energia giocosa e fuori dagli schemi. Invece di proporre un sempliced’azione, il gioco costruisce un’esperienza ibrida dove ogni movimento diventa spettacolo, grazie a un sistema di mobilità basato su, grind e trick in stile skate, il tutto in un contesto subacqueo imprevedibile e surreale.Il personaggio principale non ha nulla del solito salvatore del mondo: è una creatura anfibia dall’aria bizzarra, equipaggiata con una chiave inglese a razzo che ridefinisce il concetto di level design. Questo strumento consente di scivolare su pareti, correre su soffitti e lanciarsi in salti degni di un freestyle estremo.