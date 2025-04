Iltempo.it - "Momento difficile, consapevole di cosa difendo". Meloni è pronta per Trump

Mancano poco più di 24 ore a una delle missioni più delicate della sua presidenza. «È la più facilitata a parlare con lui in modo chiaro e sincero», ammette il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari. Tanto più che nessun progresso concreto è stato registrato dal bilaterale tra il Segretario al Commercio americano Howard Lutnick e l'omologo Commissario europeo Maros Sefcovic. L'incontro nello studio Ovale della Casa Bianca è previsto per domani alle 17. Giorgiacosì la butta sull'ironia: «Non sento alcuna pressione per i miei prossimi due giorni, come potete immaginare.». E sull'ottimismo: «Vediamo come si sviluppa il quadro nel quale ci troviamo, ma ricordiamoci che abbiamo la forza, la capacità, l'intelligenza e la creatività per superare ogni ostacolo.