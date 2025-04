Ilrestodelcarlino.it - Il bilancio Irst fa discutere. Pestelli (FdI) alla Regione:: "Prima la cura dei pazienti"

Il futuro dell’di Meldola arriva sui banchi della. A portare la questione all’attenzione dell’Assemblea legislativa è il consigliere regionale Luca(Fratelli d’Italia), che ha presentato un question time per chiedereGiunta chiarimenti sulle prospettive dell’Istituto oncologico. Nei giorni scorsi il Carlino aveva evidenziato una situazione economica delicata: sebbene il2023 (l’ultimo disponibile) si sia chiuso formalmente in pareggio, il risultato è stato raggiunto grazie all’impiego di fondi straordinari. A pesare sui conti, in particolare, è stata la mancata copertura da parte dell’Ausl Romagna delle prestazioni sanitarie erogate dall’ai residenti romagnoli oltre i limiti previsti dal contratto di fornitura, per un valore pari a 3,2 milioni di euro nel 2023.